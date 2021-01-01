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    Кабель КГВЭВнг-LS 4х50

    Картинка типа кабеля Большая картинка типа кабеля

    ГОСТ 22483-2012

    Расшифровка кабеля КГВЭВнг-LS 4х50

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    Наличие кабеля КГВЭВнг-LS 4х50

    Маркировка
    Производитель
    КГВЭВнг-LS 4х50
    ООО «Элкаб» Екатеринбург
    КГВЭВнг-LS 4х50
    ООО «Спектр-Кабель» Череповец
    КГВЭВнг-LS 4х50
    ООО «СтройТрэйд» Екатеринбург
    КГВЭВнг-LS 4х50
    ООО «СтройТрэйд» Екатеринбург
    КГВЭВнг-LS 4х50
    ООО «ПрофБизнесКонсалтинг» Пермь
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