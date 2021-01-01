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    Кабель КГВЭВнг-LS 5х2,5

    Картинка типа кабеля Большая картинка типа кабеля

    ГОСТ 22483-2012

    Расшифровка кабеля КГВЭВнг-LS 5х2,5

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    Наличие кабеля КГВЭВнг-LS 5х2,5

    Маркировка
    Производитель
    КГВЭВнг-LS 5х2,5
    ООО «НПО Электроснаб» Москва
    КГВЭВнг-LS 5х2,5
    ООО «НПО Электроснаб» Москва
    КГВЭВнг-LS 5х2,5
    ООО «БКК» Санкт-Петербург
    КГВЭВнг-LS 5х2,5
    ООО «Кабельная Компания «ИНТРО» Екатеринбург
    КГВЭВнг-LS 5х2,5
    ООО «УралФим» Екатеринбург
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