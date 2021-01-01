    • Вход / Регистрация
    Поставщики Заказы Сервисы Характеристики

    Кабель КГВЭВнг-LS 27х1,5

    Картинка типа кабеля Большая картинка типа кабеля

    ГОСТ 22483-2012

    Расшифровка кабеля КГВЭВнг-LS 27х1,5

    Информация по кабелю появится в ближайшее время

    Разместить заказ

    Разместите заказ на кабель ВВГзнг 2х1,5 и получите предложения с ценами от поставщиков.
    Это бесплатно!

    Наличие кабеля КГВЭВнг-LS 27х1,5

    Маркировка
    Производитель
    КГВЭВнг-LS 27х1,5
    ООО «ТПК «Авангард-Электро» Новокузнецк
    КГВЭВнг-LS 27х1,5
    ООО «ТПК «Авангард-Электро» Новокузнецк
    КГВЭВнг-LS 27х1,5
    ООО «УралФим» Екатеринбург
    КГВЭВнг-LS 27х1,5
    ООО «СтройКабель» Пермь
    КГВЭВнг-LS 27х1,5
    ООО «Проводник» Химки
    Показать все