Кабель КГВЭВнг-LS 27х1,5
ГОСТ 22483-2012
Расшифровка кабеля КГВЭВнг-LS 27х1,5
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Наличие кабеля КГВЭВнг-LS 27х1,5
Маркировка
Производитель
КГВЭВнг-LS 27х1,5
ООО «ТПК «Авангард-Электро» Новокузнецк
КГВЭВнг-LS 27х1,5
ООО «ТПК «Авангард-Электро» Новокузнецк
КГВЭВнг-LS 27х1,5
ООО «УралФим» Екатеринбург
КГВЭВнг-LS 27х1,5
ООО «СтройКабель» Пермь
КГВЭВнг-LS 27х1,5
ООО «Проводник» Химки