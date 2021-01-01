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    Кабель КИПЭВнг(A)-FRLS

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    Расшифровка кабеля КИПЭВнг(A)-FRLS

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    Сечения и маркоразмеры кабеля КИПЭВнг(A)-FRLS
    КИПЭВнг(A)-FRLS 1х2х0,6
    КИПЭВнг(A)-FRLS 2х2х0,6