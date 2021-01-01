Кабель КИПЭВнг-LS 2х2х0,6
Расшифровка кабеля КИПЭВнг-LS 2х2х0,6
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Наличие кабеля КИПЭВнг-LS 2х2х0,6
Маркировка
Производитель
КИПЭВнг-LS 2х2х0,6
ООО «Сила Тока» Хабаровск
КИПЭВнг-LS 2х2х0,6
ООО «Вира-Групп» Новосибирск
КИПЭВнг-LS 2х2х0,6
ООО «Эртрон-Н» Москва
КИПЭВнг-LS 2х2х0,6
ООО «НПО Электроснаб» Москва
КИПЭВнг-LS 2х2х0,6
ООО «ЭлектроСнаб» Нижний Новгород