Кабель КИПЭВнг-LS 3х2х0,6
Расшифровка кабеля КИПЭВнг-LS 3х2х0,6
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Наличие кабеля КИПЭВнг-LS 3х2х0,6
Маркировка
Производитель
КИПЭВнг-LS 3х2х0,6
ООО «ТД «Толедо» Нижний Новгород
КИПЭВнг-LS 3х2х0,6
ООО «БКК» Санкт-Петербург
КИПЭВнг-LS 3х2х0,6
ООО «Кабельная Компания «ИНТРО» Екатеринбург
КИПЭВнг-LS 3х2х0,6
ООО «Уралкабельпром» Пермь
КИПЭВнг-LS 3х2х0,6
ООО «ТД «Толедо» Нижний Новгород