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    Кабель КИПЭВнг-LS 4х2х0,6

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    Расшифровка кабеля КИПЭВнг-LS 4х2х0,6

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    Наличие кабеля КИПЭВнг-LS 4х2х0,6

    Маркировка
    Производитель
    КИПЭВнг-LS 4х2х0,6
    ООО «НПО Электроснаб» Москва
    КИПЭВнг-LS 4х2х0,6
    ООО «Индустрия «Урала» Екатеринбург
    КИПЭВнг-LS 4х2х0,6
    ООО «БКК» Санкт-Петербург
    КИПЭВнг-LS 4х2х0,6
    ООО «Кабельная Компания «ИНТРО» Екатеринбург
    КИПЭВнг-LS 4х2х0,6
    ООО «ПроКабель» Москва
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