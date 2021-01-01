Кабель КИПвЭВБВнг-LS 2х2х0,78
Расшифровка кабеля КИПвЭВБВнг-LS 2х2х0,78
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Наличие кабеля КИПвЭВБВнг-LS 2х2х0,78
Маркировка
Производитель
КИПвЭВБВнг-LS 2х2х0,78
ООО «АПК «УниверсалЭнерго» Пермь
КИПвЭВБВнг-LS 2х2х0,78
ООО «АПК «УниверсалЭнерго» Пермь
КИПвЭВБВнг-LS 2х2х0,78
ООО «АПК «УниверсалЭнерго» Пермь
КИПвЭВБВнг-LS 2х2х0,78
ООО «ТД «Толедо» Нижний Новгород
КИПвЭВБВнг-LS 2х2х0,78
ООО «ТД «Толедо» Нижний Новгород