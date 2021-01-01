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    Кабель КИПвЭВБВнг-LS 2х2х0,78

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    Расшифровка кабеля КИПвЭВБВнг-LS 2х2х0,78

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    Наличие кабеля КИПвЭВБВнг-LS 2х2х0,78

    Маркировка
    Производитель
    КИПвЭВБВнг-LS 2х2х0,78
    ООО «АПК «УниверсалЭнерго» Пермь
    КИПвЭВБВнг-LS 2х2х0,78
    ООО «АПК «УниверсалЭнерго» Пермь
    КИПвЭВБВнг-LS 2х2х0,78
    ООО «АПК «УниверсалЭнерго» Пермь
    КИПвЭВБВнг-LS 2х2х0,78
    ООО «ТД «Толедо» Нижний Новгород
    КИПвЭВБВнг-LS 2х2х0,78
    ООО «ТД «Толедо» Нижний Новгород
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