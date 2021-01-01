Кабель КИПвЭВнг-LS 1х2х0,78
Расшифровка кабеля КИПвЭВнг-LS 1х2х0,78
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Наличие кабеля КИПвЭВнг-LS 1х2х0,78
Маркировка
Производитель
КИПвЭВнг-LS 1х2х0,78
ООО «Вира-Групп» Новосибирск
КИПвЭВнг-LS 1х2х0,78
ООО «НПО Электроснаб» Москва
КИПвЭВнг-LS 1х2х0,78
ООО «Автоматика СЭМКабель» Омск
КИПвЭВнг-LS 1х2х0,78
ООО «БКК» Санкт-Петербург
КИПвЭВнг-LS 1х2х0,78
ООО «ВОПС» Челябинск