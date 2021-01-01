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    Кабель КИПвЭВнг-LS 4х2х0,78

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    Расшифровка кабеля КИПвЭВнг-LS 4х2х0,78

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    Наличие кабеля КИПвЭВнг-LS 4х2х0,78

    Маркировка
    Производитель
    КИПвЭВнг-LS 4х2х0,78
    ООО «ТТД ТатНефть» Лениногорск
    КИПвЭВнг-LS 4х2х0,78
    ООО «НПО Электроснаб» Москва
    КИПвЭВнг-LS 4х2х0,78
    ООО «БКК» Санкт-Петербург
    КИПвЭВнг-LS 4х2х0,78
    ООО «Кабельная Компания «ИНТРО» Екатеринбург
    КИПвЭВнг-LS 4х2х0,78
    ООО «КВИН» Пермь
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