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    Кабель КИС-Пнг(A)-HF

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    Расшифровка кабеля КИС-Пнг(A)-HF

    Информация по кабелю появится в ближайшее время

    Сечения и маркоразмеры кабеля КИС-Пнг(A)-HF
    КИС-Пнг(A)-HF 3х2х0,6