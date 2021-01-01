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Кабель КИС-Пнг-HF
Кабель КИС-Пнг-HF
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Сечения и маркоразмеры
Наличие
Сечения и маркоразмеры кабеля КИС-Пнг-HF
КИС-Пнг(A)-HF 1х2х0,6
КИС-Пнг(A)-HF 1х2х0,78
КИС-Пнг(A)-HF 2х2х0,6
КИС-Пнг(A)-HF 2х2х0,78