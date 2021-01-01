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Кабель ККПВ
Кабель ККПВ
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Сечения и маркоразмеры кабеля ККПВ
ККПВ 4х2х0,51 cat. 5e
ККПВ 4х2х0,52 cat. 5e
ККПВ 4х2х0,53 cat. 5
ККПВ 4х2х0,53 cat. 5e