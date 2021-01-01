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Кабель ККСЭВ-3
Кабель ККСЭВ-3
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Сечения и маркоразмеры кабеля ККСЭВ-3
ККСЭВ-3 2х0,5+1х0,2э
ККСЭВ-3 2х0,75+1х0,2э