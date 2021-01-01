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Кабель КМЭКВ
Кабель КМЭКВ
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Расшифровка кабеля КМЭКВ
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Сечения и маркоразмеры
Производитель
Сечения и маркоразмеры кабеля КМЭКВ
КМЭКВ 4х1,0
КМЭКВ 2х2х0,5
КМЭКВ 2х(2х0,75)э
КМЭКВ 2х2х0,75
КМЭКВ 2х(2х1,0)э
КМЭКВ 2х2х1,0
КМЭКВ 2х2х1,5
КМЭКВ 4х(2х0,5)э
КМЭКВ 4х2х0,5
КМЭКВ 4х(2х0,75)э
КМЭКВ 4х(2х1,0)э
КМЭКВ 4х2х1,0
КМЭКВ 4х2х1,5
КМЭКВ 5х2х1,0
КМЭКВ 5х2х1,5
КМЭКВ 5х(3х1,0)э
КМЭКВ 7х(2х0,75)э
КМЭКВ 7х2х1,0
КМЭКВ 7х2х1,5
КМЭКВ 10х2х0,5
КМЭКВ 10х(2х0,75)э
КМЭКВ 10х2х1,5
КМЭКВ 14х2х1,0