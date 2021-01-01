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Кабель КМЭКВнг-LS
Кабель КМЭКВнг-LS
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Сечения и маркоразмеры
Сечения и маркоразмеры кабеля КМЭКВнг-LS
КМЭКВнг(A)-LS 1х2х0,75
КМЭКВнг(A)-LS 2х(2х1,0)э
КМЭКВнг(A)-LS 2х(3х1,5)э
КМЭКВнг(A)-LS 4х(3х0,5)э
КМЭКВнг(A)-LS 4х3х0,5
КМЭКВнг(A)-LS 5х(2х0,75)э
КМЭКВнг(A)-LS 5х(2х1,0)э
КМЭКВнг(A)-LS 7х2х0,5
КМЭКВнг(A)-LS 7х(2х0,75)э
КМЭКВнг(A)-LS 7х(2х1,5)э
КМЭКВнг(A)-LS 10х(2х1,0)э