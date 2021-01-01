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Кабель КМЭВнг-LS
Кабель КМЭВнг-LS
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Сечения и маркоразмеры
Сечения и маркоразмеры кабеля КМЭВнг-LS
КМЭВнг(A)-LS 2х2х0,5
КМЭВнг(A)-LS 4х2х1,0
КМЭВнг(A)-LS 5х(2х0,75)э
КМЭВнг(A)-LS 5х(2х1,0)э
КМЭВнг(A)-LS 7х(2х1,0)э