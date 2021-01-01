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Кабель КМП
Кабель КМП
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Сечения и маркоразмеры
Сечения и маркоразмеры кабеля КМП
КМП 2х0,5
КМП 2х1,0
КМП 2х1,5
КМП 3х0,35
КМП 3х0,5
КМП 4х0,5
КМП 4х0,75
КМП 7х0,12
КМП 7х0,75
КМП 7х1,5
КМП 10х0,75
КМП 12х1,0
КМП 24х0,5