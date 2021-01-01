Кабель КМПЭВ 27х0,75
ГОСТ 22483-2012
Расшифровка кабеля КМПЭВ 27х0,75
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Наличие кабеля КМПЭВ 27х0,75
Маркировка
Производитель
КМПЭВ 27х0,75
ООО «Судоремонтное Предприятие Марс» Мурманск
КМПЭВ 27х0,75
ООО «Элек» Санкт-Петербург
КМПЭВ 27х0,75
ООО «ТД Энергоальянс» Санкт-Петербург
КМПЭВ 27х0,75
ООО «РыбинскКабель СП» Москва
КМПЭВ 27х0,75
ООО «РыбинскКабель» Рыбинск