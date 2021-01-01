Кабель КМПЭВ 37х1,0
ГОСТ 22483-2012
Расшифровка кабеля КМПЭВ 37х1,0
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Производители маркировки КМПЭВ 37х1,0
Маркировка
Производитель
АО «Кабельный завод «Кавказкабель»
АО «Кабельный завод «Кавказкабель» Прохладный
ОАО «НП «Подольсккабель»
ОАО «НП «Подольсккабель» Подольск
ООО «Рыбинсккабель»
ООО «Рыбинсккабель» Рыбинск
ООО «ГК «Севкабель»
ООО «ГК «Севкабель» Санкт-Петербург
ООО ПКП «СЭ»
ООО ПКП «СЭ» Москва