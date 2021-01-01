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    Кабель КМПЭВЭ 12х0,5

    Картинка типа кабеля Большая картинка типа кабеля

    ГОСТ 22483-2012

    Расшифровка кабеля КМПЭВЭ 12х0,5

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    Наличие кабеля КМПЭВЭ 12х0,5

    Маркировка
    Производитель
    КМПЭВЭ 12х0,5
    ООО «СК-Трейд Групп» Санкт-Петербург
    КМПЭВЭ 12х0,5
    ООО «СК-Трейд Групп» Санкт-Петербург
    КМПЭВЭ 12х0,5
    АО «МосКабельКомплект» Москва
    КМПЭВЭ 12х0,5
    ООО «Элек» Санкт-Петербург
    КМПЭВЭ 12х0,5
    ООО «ТД Энергоальянс» Санкт-Петербург
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