Кабель КМПЭВЭ 12х0,5
ГОСТ 22483-2012
Расшифровка кабеля КМПЭВЭ 12х0,5
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Наличие кабеля КМПЭВЭ 12х0,5
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Производитель
КМПЭВЭ 12х0,5
ООО «СК-Трейд Групп» Санкт-Петербург
КМПЭВЭ 12х0,5
ООО «СК-Трейд Групп» Санкт-Петербург
КМПЭВЭ 12х0,5
АО «МосКабельКомплект» Москва
КМПЭВЭ 12х0,5
ООО «Элек» Санкт-Петербург
КМПЭВЭ 12х0,5
ООО «ТД Энергоальянс» Санкт-Петербург