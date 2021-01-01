Кабель КМПЭВЭнг-LS 24х1,0
Расшифровка кабеля КМПЭВЭнг-LS 24х1,0
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Производители маркировки КМПЭВЭнг-LS 24х1,0
Маркировка
Производитель
АО «Кабельный завод «Кавказкабель»
АО «Кабельный завод «Кавказкабель» Прохладный
ОАО «НП «Подольсккабель»
ОАО «НП «Подольсккабель» Подольск
ООО ПКП «СЭ»
ООО ПКП «СЭ» Москва
ОАО «Щучинский завод «Автопровод»
ОАО «Щучинский завод «Автопровод» Щучин