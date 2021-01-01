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Кабель КМПЭВЭВ - 1000В
Кабель КМПЭВЭВ - 1000В
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ГОСТ 22483-2012
Расшифровка кабеля КМПЭВЭВ - 1000В
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Сечения и маркоразмеры
Сечения и маркоразмеры кабеля КМПЭВЭВ - 1000В
КМПЭВЭВ 4х1,5 - 1000В
КМПЭВЭВ 7х1,5 - 1000В
КМПЭВЭВ 12х1,5 - 1000В
КМПЭВЭВ 19х1,5 - 1000В
КМПЭВЭВ 27х1,5 - 1000В
КМПЭВЭВ 37х1,5 - 1000В
КМПЭВЭВ 52х1,5 - 1000В