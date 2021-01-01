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    Кабель КМПЭВЭВнг-LS 27х1,5

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    Расшифровка кабеля КМПЭВЭВнг-LS 27х1,5

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    Производители маркировки КМПЭВЭВнг-LS 27х1,5

    Маркировка
    Производитель
    АО «Кабельный завод «Кавказкабель»
    АО «Кабельный завод «Кавказкабель» Прохладный
    ОАО «НП «Подольсккабель»
    ОАО «НП «Подольсккабель» Подольск
    ООО «Рыбинсккабель»
    ООО «Рыбинсккабель» Рыбинск
    ООО «ГК «Севкабель»
    ООО «ГК «Севкабель» Санкт-Петербург
    ООО ПКП «СЭ»
    ООО ПКП «СЭ» Москва
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