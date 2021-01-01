Кабель КМПЭВЭВнг-LS 37х1,5
Расшифровка кабеля КМПЭВЭВнг-LS 37х1,5
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Производители маркировки КМПЭВЭВнг-LS 37х1,5
Маркировка
Производитель
АО «Кабельный завод «Кавказкабель»
АО «Кабельный завод «Кавказкабель» Прохладный
ОАО «НП «Подольсккабель»
ОАО «НП «Подольсккабель» Подольск
ООО «Рыбинсккабель»
ООО «Рыбинсккабель» Рыбинск
ООО «ГК «Севкабель»
ООО «ГК «Севкабель» Санкт-Петербург
ООО ПКП «СЭ»
ООО ПКП «СЭ» Москва