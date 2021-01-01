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    Кабель КМПЭВнг(A)

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    Расшифровка кабеля КМПЭВнг(A)

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    Сечения и маркоразмеры кабеля КМПЭВнг(A)
    КМПЭВнг(A) 2х0,35
    КМПЭВнг(A) 2х0,5
    КМПЭВнг(A) 2х0,75
    КМПЭВнг(A) 2х1,0
    КМПЭВнг(A) 2х1,5
    КМПЭВнг(A) 2х2,5
    КМПЭВнг(A) 3х0,35
    КМПЭВнг(A) 3х0,5
    КМПЭВнг(A) 3х0,75
    КМПЭВнг(A) 3х1,0
    КМПЭВнг(A) 3х1,5
    КМПЭВнг(A) 4х0,35
    КМПЭВнг(A) 4х0,5
    КМПЭВнг(A) 4х0,75
    КМПЭВнг(A) 4х1,0
    КМПЭВнг(A) 4х1,5
    КМПЭВнг(A) 4х2,5
    КМПЭВнг(A) 7х0,35
    КМПЭВнг(A) 7х0,5
    КМПЭВнг(A) 7х0,75
    КМПЭВнг(A) 7х1,0
    КМПЭВнг(A) 7х1,5
    КМПЭВнг(A) 7х2,5
    КМПЭВнг(A) 10х0,35
    КМПЭВнг(A) 10х0,5
    КМПЭВнг(A) 10х0,75
    КМПЭВнг(A) 10х1,0
    КМПЭВнг(A) 12х0,35
    КМПЭВнг(A) 12х0,5
    КМПЭВнг(A) 12х0,75
    КМПЭВнг(A) 12х1,5
    КМПЭВнг(A) 14х0,35
    КМПЭВнг(A) 14х0,5
    КМПЭВнг(A) 14х0,75
    КМПЭВнг(A) 14х1,0
    КМПЭВнг(A) 14х1,5
    КМПЭВнг(A) 19х0,35
    КМПЭВнг(A) 19х0,5
    КМПЭВнг(A) 19х0,75
    КМПЭВнг(A) 19х1,5
    КМПЭВнг(A) 24х0,35
    КМПЭВнг(A) 24х0,5
    КМПЭВнг(A) 24х0,75
    КМПЭВнг(A) 24х1,0
    КМПЭВнг(A) 27х0,35
    КМПЭВнг(A) 27х0,5
    КМПЭВнг(A) 27х0,75
    КМПЭВнг(A) 27х1,5
    КМПЭВнг(A) 37х0,35
    КМПЭВнг(A) 37х0,75
    КМПЭВнг(A) 37х1,0
    КМПЭВнг(A) 37х1,5
    КМПЭВнг(A) 52х0,35
    КМПЭВнг(A) 52х0,5
    КМПЭВнг(A) 52х0,75
    КМПЭВнг(A) 52х1,5
    КМПЭВнг(A) 16х2эх0,75
    КМПЭВнг(A) 19х2эх0,75