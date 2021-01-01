Кабель КМПЭВнг-LS 19х0,5
Расшифровка кабеля КМПЭВнг-LS 19х0,5
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Наличие кабеля КМПЭВнг-LS 19х0,5
Маркировка
Производитель
КМПЭВнг-LS 19х0,5
ООО «Элек» Санкт-Петербург
КМПЭВнг-LS 19х0,5
ООО ПКП «Сегмент ЭНЕРГО» Москва
КМПЭВнг-LS 19х0,5
ООО «Проводник» Химки
КМПЭВнг-LS 19х0,5
ЗАО «МТД «ЭнергоРегионКомплект» Москва
КМПЭВнг-LS 19х0,5
АО «Завод «ЭнергоКабель» Электроугли