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    Кабель КМПЭВнг-LS 19х0,5

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    Расшифровка кабеля КМПЭВнг-LS 19х0,5

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    Наличие кабеля КМПЭВнг-LS 19х0,5

    Маркировка
    Производитель
    КМПЭВнг-LS 19х0,5
    ООО «Элек» Санкт-Петербург
    КМПЭВнг-LS 19х0,5
    ООО ПКП «Сегмент ЭНЕРГО» Москва
    КМПЭВнг-LS 19х0,5
    ООО «Проводник» Химки
    КМПЭВнг-LS 19х0,5
    ЗАО «МТД «ЭнергоРегионКомплект» Москва
    КМПЭВнг-LS 19х0,5
    АО «Завод «ЭнергоКабель» Электроугли
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