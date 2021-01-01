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    Кабель КМПЭВнг-LS 4х0,75

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    Расшифровка кабеля КМПЭВнг-LS 4х0,75

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    Наличие кабеля КМПЭВнг-LS 4х0,75

    Маркировка
    Производитель
    КМПЭВнг-LS 4х0,75
    ООО «Кабельная Компания «ИНТРО» Екатеринбург
    КМПЭВнг-LS 4х0,75
    ООО «Элек» Санкт-Петербург
    КМПЭВнг-LS 4х0,75
    ООО ПКП «Сегмент ЭНЕРГО» Москва
    КМПЭВнг-LS 4х0,75
    ООО «ЮУКЗ» Челябинск
    КМПЭВнг-LS 4х0,75
    ООО «Проводник» Химки
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