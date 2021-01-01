    • Вход / Регистрация
    Поставщики Заказы Сервисы Характеристики

    Кабель КМПВЭ 10х1,0

    Картинка типа кабеля Большая картинка типа кабеля

    ГОСТ 22483-2012

    Расшифровка кабеля КМПВЭ 10х1,0

    Информация по кабелю появится в ближайшее время

    Разместить заказ

    Разместите заказ на кабель ВВГзнг 2х1,5 и получите предложения с ценами от поставщиков.
    Это бесплатно!

    Наличие кабеля КМПВЭ 10х1,0

    Маркировка
    Производитель
    КМПВЭ 10х1,0
    АО «МосКабельКомплект» Москва
    КМПВЭ 10х1,0
    ООО «Элек» Санкт-Петербург
    КМПВЭ 10х1,0
    ООО «ТД Энергоальянс» Санкт-Петербург
    КМПВЭ 10х1,0
    ООО «ТД Энергоальянс» Санкт-Петербург
    КМПВЭ 10х1,0
    ООО ПКП «Сегмент ЭНЕРГО» Москва
    Показать все