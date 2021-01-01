Кабель КМПВЭ 10х1,0
ГОСТ 22483-2012
Расшифровка кабеля КМПВЭ 10х1,0
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Наличие кабеля КМПВЭ 10х1,0
Маркировка
Производитель
КМПВЭ 10х1,0
АО «МосКабельКомплект» Москва
КМПВЭ 10х1,0
ООО «Элек» Санкт-Петербург
КМПВЭ 10х1,0
ООО «ТД Энергоальянс» Санкт-Петербург
КМПВЭ 10х1,0
ООО «ТД Энергоальянс» Санкт-Петербург
КМПВЭ 10х1,0
ООО ПКП «Сегмент ЭНЕРГО» Москва