Кабель КМПВЭ 37х2,5
ГОСТ 22483-2012
Расшифровка кабеля КМПВЭ 37х2,5
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Производители маркировки КМПВЭ 37х2,5
Маркировка
Производитель
АО «Кабельный завод «Кавказкабель»
АО «Кабельный завод «Кавказкабель» Прохладный
ОАО «НП «Подольсккабель»
ОАО «НП «Подольсккабель» Подольск
ООО «Рыбинсккабель»
ООО «Рыбинсккабель» Рыбинск
ООО «ГК «Севкабель»
ООО «ГК «Севкабель» Санкт-Петербург
ООО ПКП «СЭ»
ООО ПКП «СЭ» Москва