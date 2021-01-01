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    Кабель КМПВЭВнг-LS 19х0,5

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    Расшифровка кабеля КМПВЭВнг-LS 19х0,5

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    Наличие кабеля КМПВЭВнг-LS 19х0,5

    Маркировка
    Производитель
    КМПВЭВнг-LS 19х0,5
    ООО «НПО Электроснаб» Москва
    КМПВЭВнг-LS 19х0,5
    ООО «Элек» Санкт-Петербург
    КМПВЭВнг-LS 19х0,5
    ООО ПКП «Сегмент ЭНЕРГО» Москва
    КМПВЭВнг-LS 19х0,5
    ООО «ТД «Толедо» Нижний Новгород
    КМПВЭВнг-LS 19х0,5
    ООО «Проводник» Химки
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