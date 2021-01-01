Кабель КМПВЭВнг-LS 19х0,5
Расшифровка кабеля КМПВЭВнг-LS 19х0,5
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Наличие кабеля КМПВЭВнг-LS 19х0,5
Маркировка
Производитель
КМПВЭВнг-LS 19х0,5
ООО «НПО Электроснаб» Москва
КМПВЭВнг-LS 19х0,5
ООО «Элек» Санкт-Петербург
КМПВЭВнг-LS 19х0,5
ООО ПКП «Сегмент ЭНЕРГО» Москва
КМПВЭВнг-LS 19х0,5
ООО «ТД «Толедо» Нижний Новгород
КМПВЭВнг-LS 19х0,5
ООО «Проводник» Химки