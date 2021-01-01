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    Кабель КМПВнг(A)

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    Расшифровка кабеля КМПВнг(A)

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    Сечения и маркоразмеры кабеля КМПВнг(A)
    КМПВнг(A) 2х0,35
    КМПВнг(A) 2х0,5
    КМПВнг(A) 2х0,75
    КМПВнг(A) 2х1,0
    КМПВнг(A) 2х1,5
    КМПВнг(A) 2х2,5
    КМПВнг(A) 3х0,35
    КМПВнг(A) 3х0,5
    КМПВнг(A) 3х0,75
    КМПВнг(A) 3х1,0
    КМПВнг(A) 3х1,5
    КМПВнг(A) 3х2,5
    КМПВнг(A) 4х0,35
    КМПВнг(A) 4х0,5
    КМПВнг(A) 4х0,75
    КМПВнг(A) 4х1,0
    КМПВнг(A) 4х1,5
    КМПВнг(A) 4х2,5
    КМПВнг(A) 7х0,35
    КМПВнг(A) 7х0,5
    КМПВнг(A) 7х0,75
    КМПВнг(A) 7х1,0
    КМПВнг(A) 7х1,5
    КМПВнг(A) 7х2,5
    КМПВнг(A) 10х0,35
    КМПВнг(A) 10х0,5
    КМПВнг(A) 10х0,75
    КМПВнг(A) 10х1,0
    КМПВнг(A) 10х1,5
    КМПВнг(A) 10х2,5
    КМПВнг(A) 12х0,35
    КМПВнг(A) 12х0,5
    КМПВнг(A) 12х0,75
    КМПВнг(A) 12х1,0
    КМПВнг(A) 12х1,5
    КМПВнг(A) 12х2,5
    КМПВнг(A) 14х0,35
    КМПВнг(A) 14х0,5
    КМПВнг(A) 14х0,75
    КМПВнг(A) 14х1,0
    КМПВнг(A) 14х1,5
    КМПВнг(A) 14х2,5
    КМПВнг(A) 19х0,35
    КМПВнг(A) 19х0,5
    КМПВнг(A) 19х0,75
    КМПВнг(A) 19х1,0
    КМПВнг(A) 19х1,5
    КМПВнг(A) 19х2,5
    КМПВнг(A) 24х0,35
    КМПВнг(A) 24х0,5
    КМПВнг(A) 24х0,75
    КМПВнг(A) 24х1,0
    КМПВнг(A) 24х1,5
    КМПВнг(A) 24х2,5
    КМПВнг(A) 27х0,35
    КМПВнг(A) 27х0,5
    КМПВнг(A) 27х0,75
    КМПВнг(A) 27х1,0
    КМПВнг(A) 27х1,5
    КМПВнг(A) 27х2,5
    КМПВнг(A) 30х0,35
    КМПВнг(A) 30х0,5
    КМПВнг(A) 30х0,75
    КМПВнг(A) 30х1,0
    КМПВнг(A) 30х1,5
    КМПВнг(A) 30х2,5
    КМПВнг(A) 37х0,35
    КМПВнг(A) 37х0,5
    КМПВнг(A) 37х0,75
    КМПВнг(A) 37х1,0
    КМПВнг(A) 37х1,5
    КМПВнг(A) 37х2,5
    КМПВнг(A) 52х0,35
    КМПВнг(A) 52х0,5
    КМПВнг(A) 52х0,75
    КМПВнг(A) 52х1,0
    КМПВнг(A) 52х1,5