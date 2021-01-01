Кабель КМПВнг-LS 1х1,0
Расшифровка кабеля КМПВнг-LS 1х1,0
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Производители маркировки КМПВнг-LS 1х1,0
Маркировка
Производитель
ОАО «НП «Подольсккабель»
ОАО «НП «Подольсккабель» Подольск
ООО «Рыбинсккабель»
ООО «Рыбинсккабель» Рыбинск
ООО «ГК «Севкабель»
ООО «ГК «Севкабель» Санкт-Петербург
ОАО «Щучинский завод «Автопровод»
ОАО «Щучинский завод «Автопровод» Щучин