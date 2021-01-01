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Кабель КМРПнг(A)-FRHF
Кабель КМРПнг(A)-FRHF
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Сечения и маркоразмеры
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Сечения и маркоразмеры кабеля КМРПнг(A)-FRHF
КМРПнг(A)-FRHF 1х2х0,5
КМРПнг(A)-FRHF 1х2х0,69
КМРПнг(A)-FRHF 1х2х0,8
КМРПнг(A)-FRHF 1х2х1,0
КМРПнг(A)-FRHF 1х2х1,13
КМРПнг(A)-FRHF 1х2х1,38
КМРПнг(A)-FRHF 1х2х1,78
КМРПнг(A)-FRHF 2х2х0,5
КМРПнг(A)-FRHF 2х2х0,69
КМРПнг(A)-FRHF 2х2х0,8
КМРПнг(A)-FRHF 2х2х1,0
КМРПнг(A)-FRHF 2х2х1,13
КМРПнг(A)-FRHF 2х2х1,38
КМРПнг(A)-FRHF 2х2х1,78