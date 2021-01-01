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Кабель КМСПВ
Кабель КМСПВ
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Расшифровка кабеля КМСПВ
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Сечения и маркоразмеры
Сечения и маркоразмеры кабеля КМСПВ
КМСПВ 2х0,4
КМСПВ 2х0,5
КМСПВ 4х0,4
КМСПВ 4х0,5
КМСПВ 8х0,4
КМСПВ 8х0,5
КМСПВ 10х0,5