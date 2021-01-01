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Кабель КМТФЛ
Кабель КМТФЛ
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Сечения и маркоразмеры
Наличие
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Сечения и маркоразмеры кабеля КМТФЛ
КМТФЛ 3х0,35+9х0,2
КМТФЛ 3х0,35+9эх0,2
КМТФЛ 7х0,2
КМТФЛ 10х0,2
КМТФЛ 19х0,2
КМТФЛ 19х0,35
КМТФЛ 25х0,2
КМТФЛ 32х0,2
КМТФЛ 45х0,2
КМТФЛ 50х0,2