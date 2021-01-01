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Кабель КМТФЛЭ
Кабель КМТФЛЭ
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Сечения и маркоразмеры
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Сечения и маркоразмеры кабеля КМТФЛЭ
КМТФЛЭ 3х0,35+9эх0,2
КМТФЛЭ 7х0,2
КМТФЛЭ 7эх0,2
КМТФЛЭ 7х0,35+11эх0,2
КМТФЛЭ 10х0,2
КМТФЛЭ 10эх0,2
КМТФЛЭ 10х0,35+14эх0,2
КМТФЛЭ 13х0,35+22эх0,2
КМТФЛЭ 13х0,35+22эх0,3
КМТФЛЭ 19х0,2
КМТФЛЭ 19эх0,2
КМТФЛЭ 19х0,35+33эх0,2
КМТФЛЭ 24х0,2
КМТФЛЭ 30х0,2
КМТФЛЭ 30эх0,2
КМТФЛЭ 44х0,2
КМТФЛЭ 50х0,2