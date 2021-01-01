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Кабель КМТГВЭВЭВнг(A)-ХА
Кабель КМТГВЭВЭВнг(A)-ХА
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Сечения и маркоразмеры
Сечения и маркоразмеры кабеля КМТГВЭВЭВнг(A)-ХА
КМТГВЭВЭВнг(A)-ХА 2х2х1,5
КМТГВЭВЭВнг(A)-ХА 5х2х1,5