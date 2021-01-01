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Кабель КМТВЭВ-ХА
Кабель КМТВЭВ-ХА
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Сечения и маркоразмеры
Наличие
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Сечения и маркоразмеры кабеля КМТВЭВ-ХА
КМТВЭВ-ХА 4х1,5
КМТВЭВ-ХА 8х1,5
КМТВЭВ-ХА 8х2,5
КМТВЭВ-ХА 12х1,5
КМТВЭВ-ХА 14х1,5
КМТВЭВ-ХА 14х2,5
КМТВЭВ-ХА 26х1,5
КМТВЭВ-ХА 26х2,5