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Кабель КМТВЭВнг(A)-LS-М
Кабель КМТВЭВнг(A)-LS-М
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Расшифровка кабеля КМТВЭВнг(A)-LS-М
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Сечения и маркоразмеры
Сечения и маркоразмеры кабеля КМТВЭВнг(A)-LS-М
КМТВЭВнг(A)-LS-М 2х1,0+2х2,5
КМТВЭВнг(A)-LS-М 7х1,0+7х2,5
КМТВЭВнг(A)-LS-М 13х1,0+13х2,5