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Кабель КМТВЭВнг-ХА
Кабель КМТВЭВнг-ХА
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Сечения и маркоразмеры
Наличие
Сечения и маркоразмеры кабеля КМТВЭВнг-ХА
КМТВЭВнг(A)-ХА 4х1,0
КМТВЭВнг(A)-ХА 4х1,5
КМТВЭВнг(A)-ХА 6х1,5
КМТВЭВнг(A)-ХА 8х1,5
КМТВЭВнг(A)-ХА 8х2,5
КМТВЭВнг(A)-ХА 14х1,5
КМТВЭВнг(A)-ХА 14х2,5
КМТВЭВнг(A)-ХА 26х1,5
КМТВЭВнг(A)-ХА 26х2,5