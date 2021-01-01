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Кабель КМТВнг-М
Кабель КМТВнг-М
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Сечения и маркоразмеры
Сечения и маркоразмеры кабеля КМТВнг-М
КМТВнг(A)-М 4х1,0+4х1,5
КМТВнг(A)-М 4х1,0+4х2,5
КМТВнг(A)-М 7х1,0+7х1,5
КМТВнг(A)-М 7х1,0+7х2,5
КМТВнг(A)-М 8х1,5
КМТВнг(A)-М 8х2,5
КМТВнг(A)-М 13х1,0+13х1,5
КМТВнг(A)-М 13х1,0+13х2,5
КМТВнг(A)-М 14х1,5
КМТВнг(A)-М 14х2,5
КМТВнг(A)-М 26х1,5
КМТВнг(A)-М 26х2,5