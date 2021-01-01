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Кабель КМВ
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Сечения и маркоразмеры
Наличие
Производитель
Сечения и маркоразмеры кабеля КМВ
КМВ 2х0,75
КМВ 3х0,75
КМВ 5х0,75
КМВ 7х0,5
КМВ 7х0,75
КМВ 10х0,35
КМВ 10х0,5
КМВ 10х0,75
КМВ 12х0,5
КМВ 14х0,5
КМВ 14х0,75