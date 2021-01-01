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Кабель КМВВ-П
Кабель КМВВ-П
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Сечения и маркоразмеры
Наличие
Сечения и маркоразмеры кабеля КМВВ-П
КМВВ-П 2х2х0,5
КМВВ-П 2х2х0,75
КМВВ-П 2х2х1,0
КМВВ-П 2х2х1,5
КМВВ-П 2х2х2,5