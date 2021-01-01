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Кабель КМВВнг-LS-П
Кабель КМВВнг-LS-П
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Сечения и маркоразмеры
Сечения и маркоразмеры кабеля КМВВнг-LS-П
КМВВнг(A)-LS-П 2х2х0,5
КМВВнг(A)-LS-П 2х2х0,75
КМВВнг(A)-LS-П 2х2х1,0
КМВВнг(A)-LS-П 2х2х1,5
КМВВнг(A)-LS-П 2х2х2,5