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Прочие марки кабелей
Кабель КМЖ - 0,5кВ
Кабель КМЖ - 0,5кВ
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Расшифровка кабеля КМЖ - 0,5кВ
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Сечения и маркоразмеры
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Сечения и маркоразмеры кабеля КМЖ - 0,5кВ
КМЖ 1х1,0 д.3,1 - 0,5кВ
КМЖ 1х1,5 д.3,4 - 0,5кВ
КМЖ 1х2,5 д.3,8 - 0,5кВ
КМЖ 1х4,0 д.4,4 - 0,5кВ
КМЖ 2х1,0 д.5,1 - 0,5кВ
КМЖ 2х1,5 д.5,7 - 0,5кВ
КМЖ 2х2,5 д.6,6 - 0,5кВ
КМЖ 3х1,0 д.5,8 - 0,5кВ
КМЖ 3х1,5 д.6,4 - 0,5кВ
КМЖ 3х2,5 д.7,3 - 0,5кВ
КМЖ 4х1,0 д.6,3 - 0,5кВ
КМЖ 4х1,5 д.7,0 - 0,5кВ
КМЖ 4х2,5 д.8,1 - 0,5кВ
КМЖ 5х1,0 д.7,6 - 0,5кВ
КМЖ 5х1,5 д.8,4 - 0,5кВ
КМЖ 5х2,5 д.9,7 - 0,5кВ
КМЖ 7х1,0 д.7,6 - 0,5кВ
КМЖ 7х1,5 д.8,4 - 0,5кВ
КМЖ 12х1,0 д.10,7 - 0,5кВ