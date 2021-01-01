О проекте
Помощь
Контакты
Блог
Купить баннер
Наличие кабеля
Наличие кабеля
Наличие муфт
Производители кабеля
Производители муфт
Вход
/
Регистрация
Москва
Ваш город
Москва
?
Поставщики
Заказы
Сервисы
Характеристики
Характеристики кабеля и провода
Прочие марки кабелей
Кабель КМЖ - 0,75кВ
Кабель КМЖ - 0,75кВ
Выбрать сечение
Расшифровка кабеля КМЖ - 0,75кВ
Информация по кабелю появится в ближайшее время
Сечения и маркоразмеры
Производитель
Сечения и маркоразмеры кабеля КМЖ - 0,75кВ
КМЖ 1х6,0 д.6,4 - 0,75кВ
КМЖ 1х10 д.7,3 - 0,75кВ
КМЖ 1х16 д.8,3 - 0,75кВ
КМЖ 1х35 д.10,7 - 0,75кВ
КМЖ 1х50 д.13,0 - 0,75кВ
КМЖ 1х95 д.17,2 - 0,75кВ
КМЖ 1х120 д.19,5 - 0,75кВ
КМЖ 2х1,5 д.7,9 - 0,75кВ
КМЖ 2х2,5 д.8,7 - 0,75кВ
КМЖ 2х4,0 д.9,8 - 0,75кВ
КМЖ 2х6,0 д.10,9 - 0,75кВ
КМЖ 2х10 д.12,7 - 0,75кВ
КМЖ 2х16 д.14,7 - 0,75кВ
КМЖ 3х1,5 д.8,3 - 0,75кВ
КМЖ 3х2,5 д.9,3 - 0,75кВ
КМЖ 3х4,0 д.10,4 - 0,75кВ
КМЖ 3х6,0 д.11,5 - 0,75кВ
КМЖ 3х10 д.13,6 - 0,75кВ
КМЖ 3х16 д.15,6 - 0,75кВ
КМЖ 4х1,5 д.9,1 - 0,75кВ
КМЖ 4х2,5 д.10,1 - 0,75кВ
КМЖ 5х1,5 д.10,8 - 0,75кВ
КМЖ 5х2,5 д.12,1 - 0,75кВ
КМЖ 7х1,5 д.10,8 - 0,75кВ
КМЖ 7х2,5 д.12,1 - 0,75кВ
КМЖ 12х1,0 д.16,5 - 0,75кВ
КМЖ 14х1,5 д.14,7 - 0,75кВ
КМЖ 19х1,0 д.19,5 - 0,75кВ