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    Кабель КМЖнг-LSHF

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    Расшифровка кабеля КМЖнг-LSHF

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    Сечения и маркоразмеры кабеля КМЖнг-LSHF
    КМЖнг(A)-LSHF 1х2х0,75
    КМЖнг(A)-LSHF 1х2х1,0