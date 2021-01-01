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Кабель КМЖВ - 0,5кВ
Кабель КМЖВ - 0,5кВ
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Расшифровка кабеля КМЖВ - 0,5кВ
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Сечения и маркоразмеры
Сечения и маркоразмеры кабеля КМЖВ - 0,5кВ
КМЖВ 1х1,5 д.5,0 - 0,5кВ
КМЖВ 1х4,0 д.6,0 - 0,5кВ
КМЖВ 2х1,5 д.7,3 - 0,5кВ
КМЖВ 3х2,5 д.9,3 - 0,5кВ