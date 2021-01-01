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Прочие марки кабелей
Кабель КМЖВ - 0,75кВ
Кабель КМЖВ - 0,75кВ
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Расшифровка кабеля КМЖВ - 0,75кВ
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Сечения и маркоразмеры
Сечения и маркоразмеры кабеля КМЖВ - 0,75кВ
КМЖВ 1х6,0 д.8,0 - 0,75кВ
КМЖВ 2х2,5 д.10,7 - 0,75кВ